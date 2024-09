Intervenuto negli studi di Mediaset alla trasmissione Pressing, ancheha detto la sua su Thiago Motta ( QUI IL DIBATTITO ): "In poco tempo ha fatto capire allache nessuno è indispensabile. Ha un coraggio eccezionale. Non ha preso goal, è lì, è arrivato da poco e prima aveva fatto solo il Bologna. Sta facendo scelte di un coraggio eccezionale. Sarebbero incomprensibili se fosse in basso alla classifica. Ha vinto 3-0 alla fine, ci sono 7 occasioni da goal per la Juve e una forse per il Genoa. Thiago Motta è un allenatore stra coraggioso [...]. Quello che è rimasto uguale è l'umiltà dell'approccio alla partita, per giocare bene e andare a vincerla. Poi tutti quando arrivano in una nuova squadra devono mettere a posto la fase difensiva, anche Thiago Motta".