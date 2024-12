Intervenuto come di consueto negli studi di Pressing Massimoha commentato la partita della Juventus contro il Lecce. Le sue parole:" Il primo tempo la squadra di Motta l'ha giocato bene, un ottimo primo tempo. Il secondo tempo invece è difficile da spiegare: il migliore è stato Perin. Oltre al portiere, una partita come si deve la stava facendo Cambiaso perché tra errori e difficoltà aveva fatto le cose giuste per andare a fare gol. Ma poi guardate come ha gestito tre palle negli ultimi dieci minuti... Per vincere le partite una grande squadra deve avere sempre umiltà, soprattutto alla fine. Se un giocatore come Cambiaso, che oggi è il più rappresentativo del mondo Juventus, si comporta come ha fatto negli ultimi cinque minuti allora vuol dire che qualcosa non l'ha capita. Oppure che l'allenatore non l'ha spiegata bene. Se una grande squadra sbaglia a gestire i minuti che ti portano alla vittoria allora non vai da nessuna parte".