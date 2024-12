Allegri in Premier League: le ultime

Massimilianopotrebbe presto tornare in panchina. Dopo la separazione dalla Juventus , il tecnico toscano è stato accostato a diverse squadre, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Nei giorni scorsi,è stato avvistato a Londra, dove ha assistito alla sfida di Europa League tra Tottenham e Roma. La sua presenza non è passata inosservata, complice anche una videochiamata con Paul che ha fatto rapidamente il giro dei social.Ora, però, dalla Premier League potrebbe arrivare una svolta concreta. Secondo alcune indiscrezioni, ilavrebbe mostrato un forte interesse per l’allenatore italiano, valutando la possibilità di affidargli la guida della squadra già in corso di stagione. Questa ipotesi potrebbe rappresentare una grande opportunità per Allegri, desideroso di confrontarsi con il calcio inglese e di mettersi nuovamente in gioco dopo l’esperienza a Torino. Restano da capire i margini di trattativa e se le parti riusciranno a trovare un accordo, ma l’interesse degli "Hammers" sembra essere reale e concreto.La notizia è stata riportata dal The Guardian, che sottolinea come i recenti risultati del West Ham stiano spingendo la dirigenza a valutare l’ipotesi di un cambio in panchina. Il tecnico spagnolo Julen Lopetegui, nonostante il club abbia generalmente una politica contraria agli esoneri a stagione in corso, si troverebbe ora in una posizione precaria.In 13 partite di Premier League, gli Hammers hanno raccolto solo 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, occupando attualmente il 14° posto in classifica. Un rendimento ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione, che sta generando malumori all’interno della società e tra i tifosi. La dirigenza, pur riluttante a intervenire drasticamente, sembra intenzionata a non escludere alcuna opzione per invertire la rotta e salvare la stagione.