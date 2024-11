Allegri torna in panchina?

Dopo l'esperienza alla Juventus , Massimilianosi preparare a tornare e a mettersi in gioco? Magari all'estero? Qualche indizio sembra emergere e a riportarli è Sky Sport.Massimiliano Allegri si trova a Londra per migliorare le sue competenze linguistiche, seguendo un corso di inglese. L’ex tecnico della Juventus, secondo quanto riportato da Sky Sport, coglierà l’occasione per assistere a una partita di alto livello questa sera. Allegri sarà infatti sugli spalti per la sfida di Europa League tra Tottenham e Roma, un confronto interessante tra due squadre di spessore internazionale. La presenza dell’allenatore italiano ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, alimentando speculazioni su un possibile ritorno in panchina, anche se per ora il suo viaggio sembra concentrarsi esclusivamente su motivi personali e di formazione.