L'inizio di stagione del Benfica è stato deludente e il pareggio 1-1 contro il Moreirense ha portato all'esonero di Roger Schmidt, deciso dal presidente Rui Costa. Dopo quattro giornate, il Benfica ha ottenuto due vittorie, una sconfitta e un pareggio, e si trova a -5 dalla vetta, occupata dallo Sporting di Gyökeres, a punteggio pieno. Si è parlato di Massimiliano Allegri come possibile sostituto di Schmidt, visto che è libero dopo la sua esperienza con la Juventus, ma il presidente Rui Costa ha optato per Bruno Lage. Ex tecnico del Benfica, Lage ha guidato il club alla vittoria del campionato nel 2020 e ritornerà dopo esperienze meno fortunate al Wolverhampton e al Botafogo.