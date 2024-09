Juventus Women, Rosucci torna in campo dopo l'infortunio: da quanto non giocava

Il match amichevole tran sarà ricordato soprattutto per il ritorno in campo diLa giocatrice bianconera era infatti fuori da tantissimo tempo per il grave infortunio al ginocchio subito ed è subentrata nel match odierno al 75esimo.Rosucci è tornata a giocare una partita dopo oltre 500 giorni (precisamente 559). L'ultima gara infatti l'aveva giocata il 26 febbrario 2023, prima di rompersi il crociato allo stesso ginocchio per la terza volta. Una sfortuna immensa per Rosucci che però ora finalmente può di nuovo vestire la maglia bianconera e mettersi a disposizione di Massimiliano Canzi, che l'ha impiegata quest'oggi a centrocampo.