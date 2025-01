Martina Rosucci: 'Questa squadra per me è tutto. Abbiamo una caratteristica delle grandi'

Getty Images



Juventus Women-Inter, parla Martina Rosucci

La numero 8 della Juventus Women Martinaha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro l'Inter. Le sue parole:"Devo dire che in questa partita si è visto tutto il nostro carattere. Abbiamo affrontato una settimana difficile e volevamo dimostrare che contro la Roma era un passo falso. Si vedeva il fuoco negli occhi di tutte oggi e sono contenta, siamo state brave a soffrire e penso sia una caratteristica delle grandi squadre"."Ho aspettato con pazienza questo momento cercando di lavorare ogni giorno per farmi trovare pronta. Dentro di me sapevo che l'occasione sarebbe arrivata, i crea felicità aver aiutato la squadra in un momento difficile, un crocevia. L'importante è esserci stata in questo momento perchè per me questa squadra è tutto".

"Penso che la mia condizione fisica ora mi aiuti ad esserci per gli altri. Ho dovuto concentrarmi su di me. Esserci per gli altri mi da la sensazione di essere tornata. Oggi giocava Harviken che aveva bisogno di comunicazione, ha fatto una grande prestazione. Oggi in campo c'è stata grande comunicazione, io ho sempre la mia voce che si sente. Serve anche a me per riuscire ad essere concentrata".