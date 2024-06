Il Marsiglia, che ripartirà da Roberto De Zerbi in panchina, cambia anche direttore sportivo. A prendere la carica sarà Giovanni Rossi, ex dirigente della Juventus dal 2010 al 2013. Rossi è stato direttore sportivo del Sassuolo dal 2013 al 2024, con in mezzo una stagione da dirigente del Cagliari. Il Marsiglia quindi riformerà la coppia con De Zerbi, che ha lavorato insieme al dirigente proprio nel Sassuolo per tre anni, dal 2018 al 2021. In passato si era parlato anche di un possibile ritorno di Rossi a Torino con Allegri che avrebbe gradito il suo arrivo. Non se n'è fatto nulla e il dirigente adesso è pronto ad una nuova avventura professionale, la prima fuori dall'Italia.