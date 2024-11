Marotta sugli arbitri: "Li studiamo"

"In passato peccava nell'atteggiamento verso i direttori di gara, ma è migliorato molto perché oltre all'avversario studiamo anche gli arbitri", così il presidente dell'Inter,, alla presentazione del libro di Severgnini. Marotta tra i temi affrontati ha parlato anche di come studiano l'arbitro per capire come i giocatori devono comportarsi di conseguenza."Noi abbiamo inventato il ruolo di Referee Manager col quale i calciatori studiano anche l'arbitro. Dopo la designazione andiamo a vedere il designato come arbitra, e che tipo di rapporto ha in campo con i calciatori. Barella magari in passato da quel punto di vista peccava, oggi è molto migliorato.