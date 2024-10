, presidente dell'Inter, ha parlato a Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio di. Di seguito ecco le sue dichiarazioni nel prepartita."C'è sempre un'atmosfera straordinaria, è il derby d'Italia ed è un evento di rilevanza internazionale, spero possa fare spot per il calcio italiano. Il Derby d'Itlaia contro un'avversaria storica: quindi massimo rispetto ma grande ambizione per ottenere il massimo"."Juve, Milan e Inter, per non dire Roma e Napoli sono obbligate sempre a partecipare alle competizioni per vincerle. La Juve quando compete per ogni trofeo parte per vincere, è una delle favorite per lo Scudetto"."Viviamo una situazione di compressione sgonistica con tanti impegni, come mai capitato. Siamo ripartiti con giocatori stanchi, con Lautaro che ha fatto la Copa America e la prima gara con i compagni l'ha giocata solo alla prima di campionato a Genova. Dobbiamo trovare un rimedio, ci sono stati circa 100 infortuni nell'ultima tornata di impegni delle nazionali. Oggi rispetto a qualche anno fa, la velocità e lo scontro agonistico sono maggiorati, gli allenaotri moderni pressano molto alto e c'è un dispendio energetico che non va di pari passo col numero degli impegni"





