Le parole diai Gazzetta Sports Awards:ATALANTA E SCUDETTO - "L'Atalanta è un esempio mondiale di modello virtuoso, hanno raggiunto una mentalità vincente e questo non è facile. Durante la stagione ci saranno delle pressioni e sapranno gestirle. Loro sono la lepre, noi i cacciatori: saranno tra le candidate principali per lo Scudetto".INZAGHI - "Simone conosce le dinamiche di spogliatoio, ha dalla sua il fatto di essere stato calciatore. Sono dei vantaggi, ma non è certo il motivo principale del suo successo. Deve essere annoverato tra i migliori allenatori: è cresciuto in tutte le attività, era bravo prima ed è diventato bravissimo adesso. Ha fatto esperienza e quest'ultima lo porta a essere più preparato nelle decisioni".CONTE - "Ha vinto tanto ed è un professionista molto bravo, rispetto ad altre situazioni parte avvantaggiato. Vive di calcio come Inzaghi e Gasperini. L'allenatore conta tanto, ma dietro una grande squadra c'è sempre una grande società... Atalanta docet".