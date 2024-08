Intervistato da "Sette", il presidente dell'ha parlato dei suoi otto anni trascorsi in qualità di dirigente della Juventus: "Il ricordo più bello alla Juventus? Il primo scudetto conquistato a Trieste in campo neutro contro il Cagliari. Per me che pensavo di aver già toccato il cielo con un dito arrivando in Champions League con la Sampdoria, aver vinto lì ha significato molto. Poi sono arrivate tre finali di Champions e ogni volta che raggiungi un nuovo obiettivo pensi che sia quello il più importante. Il bello dello sport è che ti porta a inseguire sempre lo step successivo".