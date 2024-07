Giuseppe Marotta, ex amministratore delegato della Juventus e ora attuale presidente dell'Inter, è tornato a parlare del suo legame con il club nerazzurro e del motivo per cui ha assunto l'incarico da presidente. Di seguito le dichiarazione riprese da Goal.com.- "Ho assunto un ruolo apicale importante perché credo che questa Inter debba essere portata più in alto possibile. ​"Mai avrei pensato di conquistare un traguardo come la seconda stella, sicuramente la prima cosa era dare il mio contributo per portare l'Inter a vincere. Pur non essendo paragonabile ai Moratti, ai Fraizzoli, ai Pellegrini, sono una persona che ama il calcio e l'Inter, quindi spero di potervi regalare tante soddisfazioni come quelle godute".