A Sky Sport, Beppeparla così del futuro in nerazzurri."Qui sto bene e spero di contribuire a ottenere altri risultati. Nello sport bisogna essere ambiziosi, altrimenti non si vince, e quando alcuni colleghi di grandi club dicono 'noi dobbiamo arrivare tra le prime quattro” io non sono molto d’accordo, perché bisogna avere la sfacciataggine di avere obiettivi utopistici. Se questo è stato l'anno di Marotta? Direi che è l’anno dell’Inter nel quale c’è l’operatività di Marotta, quindi si coniugano queste situazioni: il fatto di aver ricevuto molto dall’Inter e aver dato la mia esperienza all’interno di certi obiettivi. L'Inter è tornata a essere una delle protagoniste più autorevoli, nel senso che la storia e il palmares di questa società ci dicono che i trofei vinti sono tanti, che le Champions vinte sono tante, gli Scudetti vinti sono 20 e quindi siamo tornati in quel palcoscenico più consono alla storia. Con la nuova proprietà stiamo dando continuità a questa situazione".