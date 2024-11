Milan-Juventus, il commento di Marocchi

Al termine diterminata 0-0, Marocchi, ex centrocampista bianconero, ha commentato la partita dagli studi di Sky Sport, spiegando cosa ha portato le due squadre a questo risultato.Sulla strategia di Thiago Motta, Marocchi si è espresso così: "Oggi ha prevalso la strategia, di entrare in possesso della partita senza andare a rischiare di pressare nella metà campo avversaria. Lo 0-0 era quasi scontato, l’allenatore ha la visione del non-rischio e del non prendere gol.''.