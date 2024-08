Enzo, tecnico del Chelsea, parla così del mercato e di Sancho.- "Se possiamo prendere un giocatore che possa aiutarci, sicuramente lo faremo. Jadon Sancho non è un nostro giocatore. Lo conosco molto bene, ma non è un nostro giocatore. Posso dire che non è un club pazzo perché, da quando sono arrivato, la squadra lavora in una sola direzione".- "Per tutti i giocatori che si allenano a parte, prima che si chiuda il mercato, non giocheranno. Sterling? L'ho già detto molte volte, è una persona fantastica. L'unica cosa è che ogni allenatore ha un'idea diversa. Non è il tipo di esterno che mi piace. Questo non dice nulla su Raheem. La storia e i numeri parlano per Raheem."