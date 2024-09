è soddisfatto della vittoria del, strappata nel finale sul campo del Bournemouth grazie al goal di Nkunku all'86'. La rete decisiva è stata propiziata dall'assist di, subito determinante nel giorno del suo debutto ufficiale con i Blues. Di seguito le dichiarazioni di Maresca riportate da Fabrizio Romano."Ho la sensazione che Jadon sia un ragazzo che ha bisogno di amore. Questo è ciò che ho pensato quando ho parlato con lui prima che si unisse a noi. So anche che lui ha voglia di dimostrare il giocatore che è, ma per me si tratta solo di godermi il calcio".