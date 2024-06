Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la sconfitta dell'contro la Spagna, Marcosi è espresso anche su Giovanni, sul quale è segnalata la. Ecco le sue parole: "Vado subito controcorrente perché so cosa vuol dire essere nel mirino. Troppe critiche per Di Lorenzo. Ha affrontato il giocatore più incisivo visto in questo Europeo assieme a Bellingham al debutto: un “animale”, e lui era l’unico con la gamba per stargli dietro".E su Alessandro Bastoni e Riccardo- entrambi mancini - in coppia: "Luogo comune assurdo. Con Leonardo perdemmo lo scudetto contro il Lecce perché non risparmiò Lucio diffidato piuttosto che far giocare me e Chivu insieme. Sa cosa gli dissi dopo? “Sempre meglio far giocare due mancini insieme se sanno fare due passaggi di seguito”. E Bastoni e Calafiori hanno piedi da centrocampisti".