Claudio, ai nostri microfoni, ha parlato a margine della presentazione dei campi Pietra Alta-Falchera, periferia nord di Torino.- "Ad oggi sembra tornare un po' al passato con le 7 sorelle, la classifica è davvero corta. Mi auguro possa durare il più possibile. Il campionato è equilibrato, ci sono squadre più pronte e progettate per arrivare a vincere. Però sì è equilibrato, c'è chi ha infortuni, più partite, chi deve trovare l'assetto giusto con un nuovo allenatore. Metto davanti a tutte l'Inter, anche al Napoli"."Arriva da anni non semplici, ma quest'anno c'è stato un grande cambiamento, l'allenatore andato via conosceva benissimo l'ambiente e ha lasciato con la vittoria della Coppa Italia. Ora l'idea è totalmente diversa, abbiamo già visto partite con la Juve in 10, tipo a Lipsia, fare una grandissima prova. Prove alternate poi a gare meno belle. Deve trovare il proprio equilibrio, a parer mio credo abbia la coperta un po' corta. Spero che a gennaio… Da tifoso, mi auguro possano arrivare dei colpi"."Rischio contraccolpo? Sono tutti talmente esperti che sanno come reagire. Perdita importante ma la squadra ha giocatori in quel ruolo che possono dare una mano a Thiago"."Sicuramente è un giocatore di grandissimo talento, l'ha dimostrato l'anno scorso. Poi quando si parla di un giocatore che ha fatto bene l'anno prima con un allenatore e poi hanno preso strade diverse, molte volte si prova a riavvicinarli. Ma non vuol dire che possa essere la strada giusta. Bisogna avere fiducia in un giocatore come Vlahovic che sta dimostrando comunque il suo talento e ricordare che è da solo. Ripeto: spero che a gennaio possa arrivare qualcuno, compreso il rientro di Milik in campo"."E Thuram in hype? Classici momenti della stagione, come capitano ad altri in altri reparti. Capita che ci sia chi sta meglio e chi sta meno bene".