Marchisio: 'Ho vissuto due settimi posti alla Juve, non riuscimmo a risolvere i problemi'

Claudio Marchisio ha parlato delle difficoltà che la Juventus a Radio Serie A."I problemi vanno risolti nello spogliatoio, ma io non posso dire come dato che non faccio parte di quel gruppo. Il tempo c'è, la Juve può ancora migliorare da qui a fine stagione, ma può anche peggiorare. Ho vissuto anche io due settimi posti in bianconero, perché in quelle stagioni non riuscimmo a risolvere celermente i nostri problemi. Per questo dico che la Juve deve riuscirci nel minor tempo possibile, altrimenti la stagione rischia di diventare un'agonia".