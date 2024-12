Le parole di Claudio Marchisio dal Teatro Regio di Torino in vista del Draft della Kings League:"Sono contento soprattutto che stasera ci siano tanti giovani. Oltre a vedere noi per presentare il Draft, potranno vedere un luogo fantastico di Torino. Sono curioso di vedere il Draft perché è una cosa che nel calcio italiano non si vede. Ho parlato un po' con i presidenti e gli allenatori per capire le loro strategie. Non vediamo l'ora di vedere la finale della Kings World Cup. Se uno è appassionato di NBA, il Draft funziona allo stesso modo: le prime scelte saranno quelle sui giocatori di maggiore talento, per cui i primi colpi saranno i più importanti. Poi man mano si scende di categoria sarà diverso"."Campionato delle sette sorelle? Confermo la mia sensazione perché le squadre sono molto ravvicinate in classifica. E' dunque concesso sbagliare, perché la classifica è corta, ma sono convinto che da gennaio ci saranno due-tre squadre che allungheranno. La Juventus ha defezioni molto importanti e di mezzo ci sarà anche il mercato di gennaio per vedere chi proverà a migliorare la sua rosa e qualcuna proverà a farlo"."Mi auguro che soprattutto ora possa non avere altri problemi fisici. La Juve ha bisogno di lui, non solo per le sue qualità ma anche perché Milik è ancora fermo e di altri attaccanti non ce ne sono. I bianconeri ora avranno partite importanti tra campionato e Champions tutte in casa, quindi un punto a favore, e un giocatore come lui serve come il pane"."Ci vogliono giocatori tecnici: ti dico tre nomi: Douglas Costa, Andrea Pirlo e Andres Iniesta"."Sta vivendo un periodo di adattamento, come ruolo e ma soprattutto come modo di giocare. Non va dimenticato che ha avuto un infortunio fastidioso alla costola. Io credo che abbia bisogno del goal e sono convinto che questo lo possa sbloccare".





