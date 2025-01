Le parole di Marchisio sulla Juventus

Le parole diai microfoni dell'edizione torinese de La Repubblica: "Se sento la mancanza del calcio? Tanto. L’altro giorno, per esempio, ho avuto la proposta di giocare nella, ma purtroppo ho un grave problema alla cartilagine del ginocchio. Ma essere lì a bordo campo, vedere Leo (Bonucci, ndr) e anche le altre partite... La voglia c’è sempre, credo che non passerà mai".E sull'imminente derby della Mole trae Torino: "È un momento importante da una parte, viste le varie vicissitudini che vive un po’ la società del Torino con il presidente, i suoi tifosi e la classifica, mentre dall’altra parte c’è una Juventus che torna dall’Arabia Saudita con qualcosa che scricchiola. Le critiche a? Secondo me serve tempo ma a volte sono anche giuste. Sicuramente ho visto una Juventus che ha la sua identità, ha il suo gioco: però per alcune situazioni serve ancora del tempo per crescere".