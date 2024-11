Marchisio Juve, le parole dell'ex centrocampista

Tra i giocatori che hanno passato tanti anni con la maglia bianconera, non si può fare a meno di menzionare. L'ex centrocampista ha sempre giocato con la Juventus, fatta eccezione per un breve periodo in prestitoe l'esperienza alloprima del ritiro. Con un post sul proprio profilo Instagram, il Principino ha voluto ricordare gli anni passati in bianconero con un messaggio importante.'A distanza di anni ringrazio tanto la mia famiglia. Sapevano bene che sarebbe stato più probabile, non fallire, ma non arrivarci a quel sogno. Eppure sono sempre rimasti lucidi, cercando di capirmi e capire quel tipo di percorso. Se c’è passione, sacrificio, affrontare le difficoltà e dare di più da noi stessi , non esiste fallimento nel provare a realizzare il proprio sogno.Io ho avuto la fortuna e la bravura di raggiungerlo, ma cosa più importante, la mia famiglia è rimasta la stessa di quel famoso anno (1993), l’inizio del mio sogno.Crederci fino alla fine non vuol dire che raggiungerete il vostro sogno ma vi aiuterà ad esser forti in qualsiasi cosa voi sceglierete di fare e che la vita vi presenterà'.