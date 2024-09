La Juve di Thiago Motta e Vlahovic: le parole di Marchegiani

L'ex portiere della Lazio,negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato della fase difensiva della Juventus e della scelta di Thiago Motta che ha sostituito Dusan Vlahovic all'intervallo contro il Napoli."Fa fatica la squadra e fa fatica lui nel gioco offensivoFaccio riferimento al Bologna dell’anno scorso per l’idea offensiva di Thiago Motta: il gioco sugli esterni sta crescendo, ha trovato più intuizione sui centrocampisti ma manca sponda sul centravanti.Dusan si carica di una figura di leader che in questo momento è dispersiva come tipo di atteggiamento. Lo vedo un po’ fuori da quelle che sono le situazioni fondamentali per portare più uomini vicino all’area".