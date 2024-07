Quattro club sul giocatore

, centrocampista dellache ha giocato l'ultima stagione nella, è tornato alla base dopo un solo anno di prestito. Il suo futuro però non sarà a tinte bianconero.Lanon ha riscattato il giocatore, ritenendo la cifra troppo alta, ma gli interessi per l'exnon mancano. Secondo quanto riferito dal giornale spagnolo Marca, ci sarebbero due club disul giocatore. Si tratterebbe died. A riguardo, il brasiliano ha già avuto un'esperienza in Premier League, ma poco fortunata, con ilin prestito dal club bianconero nella stagione 22/23.è una soluzione che il giocatore non disdegnerebbe. I club n questione sarebbero la(De Rossi lo vorrebbe in giallorosso) e ildel nuovo allenatore Antonio. Questa opzione però potrebbe non stuzzicare il giocatore, il club partenopeo infatti non farà le coppe europee nella prossima stagione.





