La Juventus nelle scorse ore ha valutato anche Ferdi Kadioglu, terzino olandese naturalizzato turco classe 1999 del Fenerbache. Giuntoli ha pensato a lui come rinforzo per la fascia, ma la concorrenza sembra essere agguerrita per il giocatore. Secondo quanto riferito da Marca, Arsenal e Manchester United hanno messo nel mirino il ventiquattrenne terzino. Dalla Germania, sempre secondo il quotidiano spagnolo, anche il Borussia Dortmund si starebbe muovendo per Kadioglu. I Gunners avrebbero anche proposto un'offerta di 18 milioni per anticipare la concorrenza dei Red Devils, dei tedeschi e dei bianconeri.