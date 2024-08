L'idea del Barcellona su Lenglet



Decide il giocatore

Clementè pronto a lasciare ilnei prossimi giorni. Deco, Direttore Sportivo del club catalano, ha incontrato ieri alla Ciudad Deportiva il rappresentante del difensore, Gregory Dakad, per definire i dettagli del suo trasferimento. La trattativa, come nei mercati precedenti, si basa principalmente su questioni economiche. Ne scrive Marca., con uno stipendio di 16 milioni di euro e due anni di contratto rimanenti, rappresenta un onere finanziario significativo. Né l'Atlético Madrid né il Villarreal, i due club interessati al giocatore, sono disposti a coprire interamente questi costi.Ilha già contribuito parzialmente alla retribuzione del difensore negli anni precedenti, ma ora chiede anche una rinuncia da parte disu una parte del suo stipendio. Le due parti sono vicine a un accordo riguardo alle cifre che ciascuna parte sarà disposta a coprire.Ora spetta avalutare quale sia la miglior opzione disponibile. Il suo rappresentante discuterà con i dirigenti delle squadre interessate per esporre l'accordo pressoché raggiunto con il Barcellona e determinare l'entità del contributo economico richiesto. La Juventus è su di lui. Così come, che sta considerando altre opzioni di mercato, come David Hancko del Feyenoord, ma non è disposto ad attendere fino alla fine del mese. Pertanto, l'opzione Lenglet richiede una decisione rapida.Il Barcellona desidera concludere l'operazione prima dell'inizio della Liga, con il debutto fissato per sabato prossimo contro il Valencia.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui