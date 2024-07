La, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia l'acquisto di QUI IL SUO PROFILO ), che andrà poi in prestito alQuesto il comunicato: "È ufficiale l'acquisizione a titolo definitivo di Manuela Sciabica da parte della Juventus Women. Classe 2006, Manuela arriva dal Sassuolo dove è approdata all'età di quindici anni compiendo un percorso importante che le ha permesso di crescere esponenzialmente di stagione in stagione. Siciliana di origine, Sciabica è cresciuta a Favara, in provincia di Agrigento, prima di fare il grande salto approdando in neroverde nel 2021. Nel corso della sua esperienza in terra emiliana è maturata tanto, sotto tutti i punti di vista: mentale, atletico, fisico, tecnico e tattico. Manuela ha fatto della duttilità una delle sue caratteristiche principali e, infatti, in campo sono diversi i ruoli che può ricoprire: trequartista, mezzala, ma può giocare anche più vicina alla porta avversaria, come seconda punta. Benvenuta alla Juventus!".