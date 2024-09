Lo abbiamo detto subito. Al netto di una prestazione poco esaltante nel match contro l'Empolisembra un altro in questo inizio di stagione con la maglia della. Le sensazioni positive nei suoi confronti hanno trovato conferma ieri sera in, come rilevato anche dai giornali in edicola oggi. Ecco i suoi voti.- Motta l’ha proprio ricostruito. Non fa più lo stopper ma il centrocampista. Spalletti prenderà nota.- Recupera un sacco di palloni, si fa sempre trovare al posto giusto, legge le azioni con lungimiranza: la nuova Juventus targata Motta gli calza perfettamente addosso. Rinato.- Un giocatore totalmente rinato. Loca è di nuovo ai livelli dell’Europeo vinto tre anni fa. Riferimento basso davanti alla difesa, cuce il gioco, spezza la manovra avversaria, rilancia, smista e mette anche Koopmeiners davanti alla porta. In totale fiducia, mentale e tecnica.