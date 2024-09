Juventus, Manuel Locatelli e la rinascita

Manuelè il vero nuovo acquisto della Juventus. Il centrocampista italiano classe 1998 è reduce dalla mancata convocazione di Luciano Spalletti all'Europeo ma con una grande voglia di rivalsa. Lo ha ammesso lui stesso in conferenza stampa prima della sfida al PSV di aver passato un'annata complessa riferendosi a quella passata. Un'analisi introspettiva, a tratti autocritica che ha decisamente colpito chi ascoltava.La "cura" di Thiago Motta funziona. Quel Manuel che nella passata stagione era spesso in difficoltà ora sembra un vecchio (e brutto) ricordo. Manuel è cresciuto, ha indossato la fascia da capitano in assenza di Danilo e di Gatti, ha trascinato i compagni. Contro il Napoli ha toccato 106 palloni, questo è il dato emblematico che dimostra la sua centralità nel gioco di Thiago e della nuova Juventus. Locatelli ora è decisamente quello che la Juventus voleva.





