Manna, direttore sportivo del Napoli, parla così di Antonio Conte e dello sfogo in conferenza."Noi condividiamo tutto con l'allenatore, è chiaro che lui non è contento perché volevamo dargli una squadra più completa. La situazione non è stata e non è semplicissima, ma cerchiamo di fare il meglio possibile. Lo sfogo? Conte non deve fare l'aziendalista, le sue parole sono naturali e normali. Non siamo riusciti ad essere pronti all'inizio del campionato, forse potevamo fare meglio ma per creare qualcosa di importante c'è bisogno di tempo"."Victor ha espresso una volontà netta, cerchiamo di trovare una soluzione giusta, corretta, che appaghi il calciatore ma anche noi".