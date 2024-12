Manna, direttore sportivo del Napoli, è in attesa di sviluppi per il centrale difensivo Stefandell'Inter. Il contratto di de Vrij con i nerazzurri è in scadenza nel 2024, ma l'Inter ha un’opzione per il rinnovo, complicando la trattativa. L’esperto difensore olandese, che ha una lunga carriera alle spalle, ha giocato in una difesa a tre per quasi tutta la sua carriera e potrebbe inserirsi senza problemi nel modulo di Antonio Conte. De Vrij rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e qualità per i partenopei, che cercano un elemento in grado di garantire solidità difensiva. A rivelarlo é Radio Kiss Kiss.Nel frattempo, un altro obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa potrebbe essere Jakub, attualmente all'Arsenal. Nonostante le richieste provenienti dall'Italia, il club londinese ha sempre respinto le offerte. Tuttavia, non è escluso che Kiwior possa approdare al Napoli già a gennaio, anche se al momento la trattativa appare complessa, con l'Arsenal che non sembra intenzionato a cederlo.