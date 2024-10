Ilha esoneratodopo una serie di risultati davvero deludenti in questo avvio di stagione. Lo stato maggiore dei Red Devils ha deciso di separarsi dopo due anni dall'allenatore che durante il suo mandato a Old Trafford è riuscito a vincere una FA Cup e una Carabao Cup. Per provare a raddrizzare la stagione, lo United ha deciso di puntare tutto su un allenatore attualmente occupato. Proprio così, perchè gli inglesi hanno deciso di puntare tutto su Ruben Amorim e per farlo hanno deciso di pagare la clausola da 10 milioni di euro per liberarlo dallo Sporting.