Il chiarimento di Amorim



Rashford e Garnacho: addio imminente?

La vigilia del derby disi tinge di polemiche a Old Trafford. Ruben, tecnico del Manchester United arrivato da poche settimane, ha deciso di escludere Marcuse Alejandrodalla lista dei convocati per il big match contro il City. Una scelta clamorosa, soprattutto considerando il peso specifico di questi due giocatori nella rosa dei Red Devils.L’assenza dei due non è legata a problemi fisici, come confermato dallo stesso Amorim, ma è frutto di una decisione tecnica destinata a far discutere. Una mossa che potrebbe avere conseguenze significative, anche in chiave mercato. Una mossa che responsabilizza anche Joshua, obiettivo dichiarato di mercato della Juventus.Intervistato da Sky UK, Ruben Amorim ha spiegato i motivi dietro la decisione di lasciare fuori Rashford e Garnacho. “Ho informato entrambi tramite WhatsApp, come faccio sempre con i giocatori. Non c’è alcun problema fisico: si sono allenati molto bene questa mattina, li ho visti in campo e sono in forma. Ma la mia è una scelta tecnica”, ha dichiarato il tecnico portoghese.Amorim ha sottolineato come le sue decisioni si basino su valutazioni a tutto tondo: “Non voglio mandare un messaggio, non è una provocazione. È semplicemente una scelta. Io analizzo tutto: dal modo in cui ti alleni, al modo in cui mangi, al modo in cui ti prepari per una partita. Sono dettagli che contano. I giocatori sono intelligenti e capiscono. Non è personale, ma ogni decisione mira a portare la squadra al massimo livello”.La doppia esclusione arriva in un momento delicato per entrambi i giocatori. Marcus Rashford, che solo poche stagioni fa era considerato il volto simbolo dello United, ha visto il suo rendimento calare drasticamente negli ultimi mesi. Le voci di un possibile trasferimento a gennaio si sono intensificate, anche a causa del suo ingaggio elevato, che potrebbe rappresentare un peso per le casse del club.Secondo quanto trapela,, permettendo investimenti mirati per rinforzare la squadra in altri reparti. Il giocatore, a 26 anni, ha ancora mercato, con diverse squadre di Premier League e all’estero che monitorano la situazione.Anche per, il giovane argentino che era stato uno dei talenti più promettenti del club, la situazione è cambiata. Sotto la guida di Amorim, il giocatore non sembra essere considerato centrale nel progetto tecnico. Nonostante il suo potenziale, Garnacho potrebbe essere sacrificato, soprattutto se arrivassero offerte significative nella prossima finestra di mercato.