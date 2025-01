Quanto chiede la Juventus per Cambiaso

Da tempo le big europee hanno messo gli occhi su AndreaPrima il Real Madrid, adesso il Manchester City. Pep Guardiola, tecnico del club inglese, stima molto il giocatore della Juventus.Al momento il City non avrebbe ancora avanzato una proposta diretta alla Juventus per il terzino che entrerebbe nell’ottica di una sua eventuale cessione solo a fronte di un bottino davvero luccicante, riferisce Tuttosport. Il club bianconero si siederebbe al tavolo solo in caso di una grande offerta. Si parte cioè da un prezzo di 50 milioni.