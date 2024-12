Ilsta vivendo un momento complicato in campo ma non solo. Iinfatti sono sotto processo, accusati di 115 infrazioni al 'Fair Play' finanziario tra il 2009 e il 2018. Tutto è iniziato nel 2023; il processo si è concluso venerdì, a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus e adesso si sta valutando la sentenza per il City, che potrebbe dover affrontare enormi sanzioni pecuniarie, detrazioni di punti o addirittura la retrocessione. La decisione comunque potrebbe essere posticipata non prima della prossima stagione. Una situazione non facile da gestire per Guardiola, a cui si aggiungono ovviamente i problemi legati al calcio giocato.