Secondo quanto riferito da Sky Sport News, nella giornata di lunedì inizierà l'udienza relativa alle 115 presunte violazioni del fair play finanziario a carico del Manchester City. Il periodo preso in esame riguarda nove anni, dal 2009 al 2018. Il club è accusato di non aver rispettato le norme in quel lasso di tempo. Oltre a ciò, ci sono le accuse di i non aver rivelato completamente le retribuzioni che sono state riconosciute a un manager per un periodo di quattro anni e di non aver collaborato totalmente alle indagini. Il club rischia una penalizzazione in termini di punti e, nel caso peggiore, la retrocessione.