C'è apprensione in casa del, nei primi giorni della nuova stagione. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, i club inglesi sarebbero convinti che il club subirà una penalizzazione così pesante per le violazioni del- comunque ancora tutte da verificare in sede giudiziaria -da comportare la discesa in Championship, la Serie B locale, per via di una penalizzazione da 70-80 punti. Come spiega Tuttosport, i Citizens si stanno difendendo dall'accusa di 115 presunte violazioni a partire dal 2009, e negli scorsi giorni è emerso che l'udienza, che durerà circa 10 settimane, inizierà il mese prossimo. La società, pur rifiutandosi di commentare, avrebbe fermamente negato qualsiasi illecito, rimando fiduciosa nella propria capacità di mantenere la permanenza in Premier League.