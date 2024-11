È un periodo nero per il Manchester City, alle prese con una crisi di risultati che sembra non avere fine. In Champions League, la strada sembrava spianata per gli inglesi durante la sfida contro il Feyenoord, quando il punteggio era sul 3-0 a loro favore. Tuttavia, gli olandesi hanno messo in scena una straordinaria rimonta, culminata con il gol del 3-3 segnato dal difensore David Hancko, che è anche un obiettivo di mercato della Juventus.La squadra di Guardiola è ora chiamata a reagire per uscire da questo momento difficile, mentre la Juventus monitora con interesse la situazione di Hancko.