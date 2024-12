Ildi Pepsi presenta al big match contro la Juventus di mercoledì in Champions League nel momento più difficile della sua gestione. Pur avendo interrotto la serie di sconfitte, i Citizens non sembrano aver trovato una soluzione ai tanti problemi che li stanno affliggendo in questa stagione.Il pareggio per 2-2 contro il Crystal Palace non ha fatto altro che confermare la fragilità di una squadra lontana parente di quella che ha dominato la Premier League negli anni scorsi. Nonostante il punto strappato a Selhurst Park, il City si trova ora al quarto posto in classifica, incapace di tenere il passo delle rivali e costretto a “sopravvivere”, come ammesso dallo stesso Guardiola."Dobbiamo continuare coi giocatori che abbiamo e accettare il risultato che faremo contro la Juve", ha dichiarato il tecnico spagnolo. Parole che trasudano rassegnazione, sintomo di una squadra decimata dagli infortuni e priva della profondità necessaria per affrontare una stagione così impegnativa.