Redazione Calciomercato

Quali sono le squadre che vogliono Douglas Luiz

Il futuro diallaè ancora tutto da definire quando, al termine della sessione invernale di calciomercato manca poco più di una settimana. Il centrocampista brasiliano sta trovando un barlume di continuità nelle ultime uscite, seppur con un minutaggio sempre molto limitato. Tuttavia, la lista degli estimatori si fa sempre più lunga come riferito da Tuttosport.Le squadre che hanno già manifestato il loro interesse per Douglas Luiz provengono tutte dalla Premier League. Su tutte c'è ovviamente il Mancheester City, ma non va sottovalutata nemmeno la posizione di Fulham, Chelsea e Nottingham Forest, club che stanno monitorando attentamente la situazione.