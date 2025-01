Il Manchester City non molla Andrea Cambiaso: a questa condizione potrebbe lasciare la Juventus

Cambiaso al Manchester City? La condizione

È ritornato ad avere una maglia da titolare nella sfida di ieri sera contro l'Atalanta, stiamo parlando del terzino classe 2000 della Vecchia Signora Andrea. Il ritorno dopo l'infortunio alla caviglia ed una prova non certamente memorabile. Il giocatore però è nel mirino delormai da diverso tempo.che, se in forma, è ritenuto uno dei cardini della Vecchia Signora di Thiago Motta. Non è un segreto però che Pepvoglia rifondare il suo Manchester City la prossima stagione ripartendo da giocatori giovani. Cambiaso potrebbe diventare un punto fermo del nuovo City. Come detto, la Juventus non vuole cedere il giocatore, chiaramente a meno che non arrivi dalle parti della Continassa. Una proposta di quelle altissime, di quelle che hanno l'aria di essere irrinunciabili e che possono cambiare tutti gli scenari di calciomercato. In quel caso Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus, ma la volontà è sempre quella di tenerlo a Torino.





