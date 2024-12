Il malore di Edoardoieri nel corso della sfida tra Fiorentina e Inter ha scosso l'intero mondo del calcio, tutti quanti in apprensione per sapere quali siano le condizioni del giovane giocatore viola. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a La Repubblica. Le sue parole:"E’ riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì e quindi scenderemo in campo subito grazie anche al suo entusiasmo. Gli stiamo trasmettendo tutto l’affetto, lui ci chiede di giocare".