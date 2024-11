Alberto Gilardino è il quinto campione del mondo del 2006 a subire l’esonero negli ultimi tre mesi, aggiungendosi a una lista di allenatori accomunati dal trionfo di Berlino ma segnati da percorsi difficili in panchina. La mannaia è calata su Camoranesi, Pirlo, Amelia e De Rossi, con destini simili anche per Cannavaro e Oddo, entrambi non confermati rispettivamente da Udinese e Padova a giugno.Le esperienze di Camoranesi al Karmiotissa (appena due giornate), di Pirlo alla Sampdoria (tre gare), di Amelia all’Olbia (Serie D, quattro partite) e di De Rossi alla Roma testimoniano quanto sia complicato per questi ex campioni del mondo ritagliarsi un percorso solido da allenatori. Ieri è toccato a Gilardino: il Genoa ha deciso di sollevarlo dall’incarico in una mossa che appare, agli occhi di molti, ingenerosa e difficile da spiegare.