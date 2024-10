Danielsta vivendo un periodo importante al Monza, dopo essere diventato un giocatore brianzolo a titolo definitivo nell'estate scorsa. Il Monza lo ha voluto con determinazione, e il Milan ha mantenuto un legame per il futuro, assicurandosi il 50% della futura rivendita. Questo dimostra l'attenzione sul suo talento, che continua a crescere, come riconosciuto anche dal ct della Nazionale, Luciano Spalletti.Il suo stile di gioco tra le linee lo rende interessante per i top club italiani, anche se vedere un Maldini in maglia Inter o Juventus sarebbe un fatto curioso, visto il legame storico della famiglia con il Milan. Tuttavia, per ora, Daniel è concentrato sul fare bene al Monza e guadagnarsi altre opportunità in Nazionale.