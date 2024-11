Maldini Juve, la situazione sull'attaccante

La Juve ha trovato una bella vittoria contro, e i tre punti ottenuti ieri dai bianconeri sono stati un bel sospiro di sollievo per. Necessario, voluto e raggiunto. La Juventus però non perde tempo e guarda già alla prossima partita contro ilin Champions League. Lo sguardo della Vecchia Signora, tuttavia, va anche oltre gli impegni sul campo e si sposta sul: la priorità per i bianconeri resta un difensore centrale, come dichiarato dallo stesso Giuntoli prima del match di Serie A . Eppure, come riportato da calciomercato.com, l'interesse dei bianconeri sarebbe orientato anche nel reparto offensivo, di preciso aSecondo calciomercato.com, infatti, il rendimento di Daniel Maldini non ha lasciato certo indifferente la Juventus. I bianconeri avrebbero già preso informazioni con l'agente, ma non finisce qui.è il club più interessato al nuovo attaccante della nazionale, e i contatti con i bergamaschi sarebbero già avanzati. I nerazzurri pagherebbero una clausola da 12 milioni di euro, con il Milan che si è riservatodel classe 2001.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui