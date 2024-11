Giovanni, presidente del CONI, ha commentato le voci riguardanti una possibile candidatura di Alessandro Del Piero alla presidenza della FIGC. Durante l’evento del Premio Beppe Viola, Malagò ha dichiarato:"Ho letto questa notizia e mi ha sorpreso. Non ho la più pallida idea se ci sia un elemento di veridicità, anche se penso sia probabile. Sarebbe una notizia importante, ma serve anche un elemento di certezza. Figuriamoci se mi metto a commentare, non aggiungo altro."Malagò ha poi fatto un parallelismo con la Federazione Italiana Canottaggio, ricordando il suo legame personale con figure di spicco come Beppe Abbagnale e Davide Tizzano: "Guardate cosa è successo con la federazione del canottaggio. Se uno conosce la mia storia, sa benissimo del rapporto con loro. È giusto che si guardi avanti."Il presidente del CONI ha evitato di sbilanciarsi ulteriormente, ma ha sottolineato l’importanza di figure di alto profilo per guidare le federazioni sportive italiane verso un futuro innovativo e solido.