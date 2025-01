A Radio Sportiva, Gigi Maifredi parla del paragone con Motta."Io ho avuto modo di trovare dei giornalisti disattenti che non hanno valutato la situazione. Forse si va a simpatie: io incutevo forse qualcosa essendo alto e grosso... Ora a Motta dicono tutti 'diamogli tempo', io sono andato davvero a cambiare. Si giocava a uomo, c'era un deus ex machina come Boniperti che venne allontanato. Io avevo una persona magnifica come Montezemolo all'esordio. E io con 14 giocatori più qualche giovane"."Non avevo 30 giocatori. Quando non avevo Casiraghi ho dovuto cambiare modulo, ma questo non è stato valutato. Quando sei considerato un carneade, una meteora, non sono stati lì a vedere come stessi lavorando. Alla ventesima siamo stati sconfitti dalla Sampdoria per un rigore dato da un arbitro poi sospeso, mi sono girati e... Ho mollato. Ho abbandonato la nave. E lì ho mostrato di non essere allora all'altezza psicologica della Juventus".