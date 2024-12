Le parole di Francesco Magnanelli dopo la vittoria della Juventus Under 20 nel secondo turno di Coppa Italia contro la SPAL:"Onestamente mi aspettavo una partita di questo tipo. Queste sono partite da non prendere sotto gamba perchè si rischia di uscire dalla competizione. La SPAL è una buonissima squadra che attualmente milita in una categoria sotto la nostra in campionato, ma sta giocando una grande stagione. Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice e infatti ho chiesto ai ragazzi di impattare il match nel migliore dei modi, soprattutto a livello mentale e le risposte sono state buone. Hanno giocato tanti ragazzi con meno minuti nelle gambe in questa prima parte di annata. Siamo soddisfatti della prestazione della squadra in generale e, nello specifico, di quella di tutti questi ragazzi che ho citato poco sopra.Lopez Comellas? Ivan è un classe 2007 e come tutti gli stranieri che arrivano in Italia ha dovuto fare i conti con tutte le difficoltà del caso: dalla lingua diversa dalla sua alla proposta di gioco, ma lui ha dimostrato di essere un ragazzo sveglio, abile ad apprendere e lo sta dimostrando ogni volta che scende in campo. Chiaramente deve migliorare ancora tantissimo, ma si sta applicando molto e ha tantissime qualità.Martinez Crous? Su di lui non ho assoutamente dubbi per il ragazzo che è, per come approccia allenamenti e partite e per la passione e l'atteggiamento che mette sempre a disposizione del gruppo. Il gol di questo pomeriggio (4 dicembre 2024) è soltanto la ciliegina sulla torta, ma la sua prestazione è stata di livello assoluto a prescindere dalla rete segnata.Per quanto riguarda, invece, le convocazioni in Prima Squadra di Montero, Pagnucco e Pugno posso soltanto dire che per noi è stata una grande emozione poter vedere i nostri ragazzi aggregati alla Prima Squadra. Penso che sia stato un momento speciale per loro, per tutti noi e più in grande per tutto il Settore Giovanile della Juventus, a dimostrazione della bontà di questo progetto. Diego (Pugno) ha avuto addirittura la possibilità di esordire e sono sicuro che difficilmente si dimenticherà il momento carico di emozioni vissuto a Lecce.Tornando a noi, abbiamo la fortuna di poter giocare tre competizioni e daremo il massimo per provare ad arrivare il più lontano possibile nelle coppe e il più in alto possibile in campionato dove, pur essendo usciti con una sconfitta nell'ultimo turno disputato, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari anche con chi si trova in testa alla classifica come il Sassuolo, campione d'Italia in carica".