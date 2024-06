Maglia Juve 2025, perché non é stata presentata

Maglia Juve 2025, le FOTO

Nelle ultime stagioni, i tifosi dellasono stati abituati a vedere un’anteprima della nuova maglia da gioco già nelle ultime partite della stagione corrente. Quest'anno, tuttavia, non è stato così. Né nella finale di Coppa Italia, né nell'ultimo incontro contro il Monza all’Allianz Stadium, la nuova maglia è stata mostrata, lasciando i tifosi in attesa.Il motivo di questo ritardo è legato al main sponsor. Jeep è in scadenza e la dirigenza della Juventus sta lavorando intensamente per trovare una soluzione. Al momento, però, non è ancora stata raggiunta un'intesa definitiva. Le trattative sono in corso e la società è impegnata nella ricerca della miglior partnership possibile. È fondamentale trovare un nuovo sponsor che non solo garantisca un supporto economico adeguato, ma che si allinei anche con l'immagine e i valori del club. Fino a quando non verrà siglato un nuovo accordo, la presentazione della nuova maglia potrebbe essere posticipata.